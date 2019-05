Burkina: Djibrill Bassolé toujours dans l'attente d'une évacuation sanitaire

Tout le monde est sidéré par cette déclaration. Il y en a un qui l’a exprimé de façon très motivée, c’est le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Ouagadougou qui a expliqué très clairement d’abord, que Djibrill avait déjà fait l’objet d’une autorisation de quitter le territoire sans l’ombre d’une réserve ou d’une difficulté, par simple échange de correspondance entre ses avocats et le président du tribunal militaire ; qu’ensuite tout semblait suggérer, malheureusement et tristement, que la vocation du comportement des avocats ressemblait plutôt à un prétexte qu’autre chose, c’est un atermoiement de plus. Il y a une urgence humanitaire, médicale, absolue. Djibrill Bassolé est atteint d’un cancer très complexe.