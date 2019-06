Dans un an, Africa 2020: le point avec N’Goné Fall, commissaire générale

Regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain : c'est l'ambition de la saison Africa 2020 qui sera lancée dans un an exactement. Un projet voulu par le président français Emmanuel Macron dans le cadre d'un nouveau partenariat avec l'Afrique.

Pendant six mois, de juin à décembre 2020, des artistes, des entrepreneurs, des sportifs de tout le continent seront invités à s'exprimer partout en France. Pour N'Goné Fall, la commissaire générale d'Africa 2020, il s’agit de mettre en avant « les protagonistes innovants qui font bouger les sociétés ».

Financièrement, Africa 2020 repose sur un « partenariat public-privé », regroupant l’Institut français et des mécènes. L’évènement a pour parrain et marraine Youssou N'Dour et Angélique Kidjo, « désignés par les services de l’Élysée », précise N’Goné Fall. La commissaire générale d'Africa 2020 souhaite par ailleurs que, s’agissant d’une « invitation officielle, on délivre les visas » aux artistes et entrepreneurs concernés.

Ce n'est pas une saison uniquement culturelle, c'est une saison sur les sociétés en Afrique Entretien avec N’Goné Fall

