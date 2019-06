[Reportage 3/3] Mauritanie: à Mbera, celles qui refusent les mariages forcés

En Mauritanie, le mariage précoce est une pratique courante comme dans toute une partie du Sahel. Dans la région de l’Hodh-Chargui, où se situe le camp de Mbera, 40% des jeunes filles sont mariées avant leur majorité et au Mali, d’où viennent les réfugiés, on atteint près de 50%, selon l’Unicef. Mais certaines refusent.

Enveloppée dans sa melharfa verte, Khadidja a encore un regard enfantin et timide. Venue ici, dans ce bout de désert il y a quatre ans, elle vient de fêter ses treize ans.

Zeina, sa mère, elle aussi mariée très jeune, explique pourquoi elle a voulu lui faire épouser son cousin : « On voulait marier notre fille pour des raisons religieuses et surtout pour la préserver de la débauche et la protéger des aléas de la vie. »

Mais pour la jeune Khadidja, il n’en était pas question : « Moi je voulais aller à l’école, pas me marier. Mes parents étaient très mécontents de ma décision, ils voulaient coûte que coûte me donner en mariage. Alors j’ai fondu en larmes, je me suis opposée et finalement j’ai eu gain de cause. »

La peur des grossesses précoces hors mariage

Au HCR, c’est Oulemata Diaouara qui est en charge de régler les conflits entre familles dans ce genre de cas : « On leur assure qu’à l’école, il n’y a pas de violences parce qu’ils ont peur des tentatives de viol et des grossesses précoces hors mariage. C’est ça la grande peur. Mais quand les enfants sont à l’école ou à la maison, ils sont en sécurité. »

Au Mali, 48% des jeunes filles sont mariées avant leur majorité, mais selon l’Unicef la précarité et les conditions de vie des réfugiés poussent les familles à développer encore plus ces pratiques.