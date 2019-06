RFI attaque très fort la CAN 2019

Moins de deux semaines avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations, le 21 juin en Égypte, RFI devient le diffuseur et le détenteur exclusif des droits radio terrestres de la compétition en Afrique subsaharienne. Un accord qui permet à la radio du monde de s’affirmer comme un acteur majeur dans la promotion du football africain.

La Coupe d’Afrique des nations se jouera du 21 juin au 19 juillet prochain en Égypte… et sur RFI ! Le groupe France Médias Monde (FMM), dont RFI fait partie, vient en effet de signer un accord avec la Confédération africaine de football (CAF), représentée par la société Lagardère Sports, qui fait de la radio du monde le détenteur des droits radios terrestres de la CAN 2019 dans l'Afrique subsaharienne.

Concrètement, cela veut dire que RFI pourra offrir à ses auditeurs en Afrique, mais aussi en France, plus de quarante matches en direct et en intégral, ainsi qu'une très large couverture à travers Radio Foot Internationale, Mondial Sports, les journaux de la CAN, la chronique de Joseph-Antoine Bell, sans oublier Afrique foot, notre site dédié au football africain, et les réseaux sociaux.

Il s’agit d’un grand pas en avant, au moment où la Coupe d’Afrique des nations vient de prendre une nouvelle dimension avec son élargissement à 24 équipes. Radio France Internationale, diffuseur historique de cette compétition, confirme ainsi son fort engagement dans la promotion du football africain. D’autant qu’il n'y aura pas que la CAN, puisque RFI sera également le diffuseur radio des autres grandes compétitions de la CAF en 2019 et en 2020.