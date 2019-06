Une centaine de morts après l’attaque d’un village dogon dans le centre du Mali

Le centre du Mali est une nouvelle fois endeuillé après une attaque meurtrière. Des hommes armés ont tué au moins 95 personnes dans le village dogon de Sobanekou, près de la ville de Sangha, dans le cercle de Bandiagara. Une action qui n’a pas encore été revendiquée.

Ce dimanche, lorsque les habitants du village de Sobanekou, situé dans le centre du Mali, ont entendu venir des hommes armés, ils ont pensé dans un premier temps à des voleurs de bétail. Mais très rapidement, les civils ont été pris pour cible.

Coups de feu, des cases brûlées, de très nombreux corps sur le sol. Un élu de la localité, contacté par RFI, raconte le désastre : « Avec les militaires, on a dénombré 81 corps calcinés. Tout est à moitié calciné dans ce village de 300 habitants. On a même des témoignages qui disent que ce sont les Peuls qui sont venus. Ils ont encerclé le village et ils ont commencé à tirer. Quand les gens sont arrivés dans leurs maisons, ils ont mis le feu. »

Le bilan est provisoire, la recherche des corps se poursuit. Le village abrite environ 300 personnes et, pour le moment, à peine 50 ont répondu présentes.