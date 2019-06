CAN 2019: les 23 joueurs de la Mauritanie

La Mauritanie a ses 23 joueurs pour la CAN en Egypte. Corentins Martins n'a rien changé par rapport à la préliste qu'il avait donnée dans un premier temps. Les Mauritaniens vont jouer la première grande compétition de leur histoire. Un rendez-vous pour lequel les principales forces des Mourabitounes sont convoquées.

Le grand jour approche pour les 24 qualifiés pour la Coupe d'Afrique des nations en Égypte, et en particulier pour la Mauritanie, l'une des trois sélections novices avec le Burundi et Madagascar. Corentins Martins, l'entraîneur à la tête des Mourabitounes depuis bientôt cinq ans, l'homme qui a grandement permis à la sélection nationale d'atteindre ce niveau, a levé le doute lundi 10 juin sur les 23 joueurs sélectionnés.

Diakité et « Bessam » sont bien là

Aucun changement n'a été opéré par le technicien français. Le 20 mai, le technicien français avait dévoilé une liste de 23 joueurs et de 7 réservistes pour la Coupe d'Afrique des nations 2019. Corentin Martins n'a pas modifié son groupe, dans lequel on retrouve des cadres et des espoirs, parmi lesquels les expérimentés attaquants Ismaël Diakité (US Tataouine/Tunisie) et Moulaye Ahmed Khalil « Bessam » (AS Gabès/Tunisie), ainsi que les jeunes milieux de terrain Mohamed Dellah Yali (DRB Tadjenanet/Algérie) et El Hacen El Id (Real Valladolid/Espagne).

En revanche, les réservistes Assane Aly (Red Star FC/France), Hamza Jawar (USON Mondeville/France), Ousmane Samba (JA Drancy/France), Abdallahi Mahmoud (Deportivo Alaves/Espagne), Idrissa Thiam (ASAC Concorde/Mauritanie), Amadou Niass (Salam Zgharta/Liban) et Mohamed Abdallahi Soudani (DRB Tedjenanet/Algérie) restent à quai. Dans le groupe E, la Mauritanie doit affronter le Mali, qui n'est pas encore sûr d'être présent en Égypte, ainsi que l'Angola et enfin la Tunisie, championne d'Afrique en 2004.

Gardiens de but : Souleimane Brahim (FC Nouadhibou/Mauritanie), Namori Diaw (ASC Kédia/Mauritanie), Babacar Diop (AS Police/Mauritanie)

Défenseurs : Abdoul Ba (AJ Auxerre/France), Bakary Ndiaye (Difaâ Hassani El Jadida/Maroc), Sally Sarr (Servette FC/Suisse), Diadié Diarra (CS Sedan Ardennes/France), Harouna Sy (Grenoble Foot 38/France), El Mostapha Diaw (Nouakchott King’s/Mauritanie), Aly Abeid (Agrupación Deportivo Alcorcón/Espagne), Abdoul Kader Thiam (US Orléans/France)

Milieux de terrain : Mohamed Dellah Yali (DRB Tadjenanet/Algérie), Ibréhima Coulibaly (Grenoble Foot 38/France), Dialo Guidilèye (Elazığspor Kulübü/Turquie), Khassa Camara (Xanthi FC/Grèce), Alassane Diop (Hajer FC/Arabie Saoudite), Abdoulaye Gaye (FC Nouadhibou/Mauritanie), El Hacen El Id (Real Valladolid/Espagne)

Attaquants : Adama Ba (Giresunspor Kulübü/Turquie), Ismail Diakhité (US Tataouine/Tunisie), Moulaye Ahmed Khalil « Bessam » (AS Gabès/Tunisie), Souleymane Anne (FC Aurillac Arpajon CA/France), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou/Mauritanie)