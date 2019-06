RCA: inauguration d'un bibliobus à Bangui

À Bangui, un bibliobus a été inauguré mercredi 12 juin au ministère de la Jeunesse et des sports. Le premier du genre dans le pays. Un projet de l’ONG Awatole Solidarité Internationale financé en grande partie par l’Agence française de développement et la mairie de Meaux en France. Une grande collection d’ouvrages qui va être mise à la disposition des jeunes de Bangui dès le mois de juillet.

Le bus a été dépouillé de ses fauteuils. Des étagères en bois ont été installées. Les livres de la bibliothèque rose côtoient Montesquieu et Victor Hugo. Boris-Désiré Damba de l’ONG Awatole Solidarité Internationale a suivi la mise en place de ce projet : « L’ONG dispose d’une collection de 6 000 ouvrages qui se décompose en trois parties, des romans, des manuels scolaires et des bandes dessinées. Notre population cible ce sont les écoliers et les élèves et sur le temps extrascolaire le bus sera stationné à côté d’une maison de la jeunesse. »

Les ouvrages seront consultables sur place dans un premier temps. Plus tard, ils pourront sans doute être empruntés. Le ministre de la Jeunesse et des sports, Régis Noël Dounda, a été sensible à cette initiative, conscient de la difficulté pour les jeunes d’accéder aux livres : « Nos maisons des jeunes ne sont pas dotées de bibliothèques. Ce projet je le trouve plus qu’important parce que l’objectif c’est de faire que la jeunesse puisse s’approprier de la connaissance. Et je travaillerai pour que cela ne reste pas qu’au niveau de Bangui et pour que ça ne reste pas que dans un contexte de bus ambulant, mais que des bibliothèques soient construites et qu’une culture de lecture puisse s’installer. »

Une collection pour l’instant principalement constituée d’auteurs occidentaux. Quelque 2 000 ouvrages supplémentaires provenant de la littérature du continent ont été sollicités.