RCA: le premier rassemblement du Front uni pour la défense de la nation dispersé

Cette nouvelle plateforme d’opposition organisait samedi 15 juin son premier meeting à Bangui. Un rassemblement très vite dispersé par les forces de l’ordre. L’événement avait été interdit, officiellement pour des raisons de sécurité.

C'est dans un stade du 8e arrondissement de Bangui que les organisateurs du Front uni pour la défense de la nation avaient donné rendez-vous à leurs sympathisants. Mais à leur arrivée, impossible de tenir le meeting : les forces de l'ordre quadrillent le secteur.

« Ils ont carrément mis une barrière humaine de policiers avec des boucliers, raconte Gervais Lakosso, le coordonnateur général de la plateforme. Ils ont empêché nos services logistiques d'installer les podiums. On s'est donc regroupés à à peu près 1 kilomètre du lieu de meeting et on a loué des taxis-motos. Donc on les a pris au dépourvu : on est arrivé à 200 mètres du lieu de meeting et on a décidé de faire le meeting sur place, en utilisant des motos comme podium. »

Rapidement, les forces de l'ordre dispersent la centaine de manifestants réunis. Les organisateurs du Front uni dénoncent des tirs de sommation à balles réelles. « Je n'en suis pas informé », rétorque de son côté le porte-parole du gouvernement, Maxime-Ange Kazagui, pour qui la situation sécuritaire ne permettait pas la tenue de ce meeting.

Dans un communiqué daté de jeudi, le ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité publique, Henri Wanzet-Linguissara disait disposer d'informations selon lesquelles des « terroristes » pourraient profiter de ces regroupements pour « procéder à des tueries massives ».

Pas de quoi décourager le Front uni, qui promet de nouvelles actions dans les prochains jours.