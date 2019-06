[Reportage] Au Congo-Brazzaville, les épreuves du baccalauréat ont débuté

Ce sont 74 216 candidats de différentes séries, répartis dans près de 200 centres qui ont démarré, mardi, leurs épreuves du baccalauréat sur l’ensemble du territoire congolais.

Au lycée de la Révolution à Brazzaville, les candidats ont pris place, pour la plupart sans leur uniforme, dans une salle du bâtiment qui fait face à l’amphithéâtre. Parmi eux, certains sont presque des habitués. L’un d’entre eux est « candidat pour la troisième fois », « C’est la quatrième fois que je vais passer le bac », témoigne un autre, qui se présente cette fois-ci comme candidat libre.

Tous prêts !

Ils disent avoir pris toutes les dispositions pour décrocher leur examen et faire leur entrée à l’université à la prochaine rentrée. « C’est comme si ma première année j’étais vraiment nul en matière scientifique. La seconde année, pareil. Cette année je me suis bien préparé en matières scientifiques et littéraires », explique l’un des candidats qui affirme que l’année prochaine il sera sur les rangs de l’École normale supérieure, qui forme les enseignants du collège et du lycée.

Attention à la fraude...

Le ministre de l’Enseignement, Anatole Collinet Makosso, qui a lancé les épreuves a mis en garde ceux qui se feraient remarquer par la fraude, avant de les appeler tous à plus de responsabilité et d’honnêteté. « C’est le plus grand examen. On est fier quand on l’a mérité, pas quand on l’a obtenu frauduleusement », a-t-il souligné.