Présidentielle en Mauritanie: suivez la journée de vote sur RFI

C’est le jour J pour l’élection présidentielle en Mauritanie. Le premier tour se tient ce samedi 22 juin. Quelque 1,5 million d’électeurs appelés aux urnes vont devoir départager six candidats. Cinq sont issus de l’opposition, ils affrontent le dauphin du président sortant, Mohamed Ould Abdel Aziz, empêché par la Constitution de se représenter.

Informations données en temps universel (TU),

8hTU approche à Nouackchott. Devant un bureau de vote, des jeunes en chasubles bleue affirment être là pour aider à voter. Militants en faveur de Mohamed Ould Ghazouani, ils ont découpé des spécimens de bulletins - qu'ils ont avec eux - pour n'en garder que la partie dédiée au candidat du pouvoir. Et ils donnent ce document aux gens qui viennent leur demander des conseils, afin de les pousser à voter pour le dauphin du président.

Des militants de Mohamed Ould Ghazouani distribuent des morceaux de bulletin à l'effigie de leur champion pour inciter les électeurs à voter en sa faveur. © RFI / Paulina Zidi

Peu avant 7hTU et l'ouverture du scrutin, le fond de l'air est encore frais à Nouakchott, tandis que les premiers électeurs se pressent devant les bureaux. Devant la maison de la commune de Tevragh Zeina, une localité de Nouakchott, quartier plutôt chic du côté des ambassades, une vingtaine de personnes attendent devant les grilles pour aller glisser leur bulletin dans l’urne, rapporte notre envoyée spéciale à Nouakchott, Paulina Zidi.

A 7hTU, c'est l'ouverture du scrutin. Dans le 5e arrondissement de Nouakchott, un quartier plutôt proche de l’opposition, des Mauritaniens font déjà la queue pour voter dans ce bureau situé dans une école. Quelques policiers assurent la sécurité. Adam a été des premiers à voter ce matin. Tout s’est bien passé pour lui. Le bureau a ouvert à l’heure. Il y a même récupéré sa carte d’électeur. Au stade olympique de Nouakchott, des files d'attente se sont également constituées dès l'ouverture, scène inhabituelle dans ce quartier chic.

Une demi-heure plus tard, alors que des électeurs continuent d'arriver, certains affirment être bien décidés à exercer leurs droits, rapporte notre envoyée spéciale Gaëlle Laleix. Un soutien de Mohamed Ould Ghazouani, candidat du parti au pouvoir, espère qu'un « maximum de personnes se déplace avant midi ». Et pour cela, des militants vont jusqu'à payer du carburant ou des places de bus à des électeurs de province, afin qu'ils se rendent dans leurs bureaux de vote.

Dans le 5e arrondissement de Nouakchott, un quartier plutôt proche de l’opposition il y a déjà la queue pour voter dans ce bureau situé dans une école, à 7hTU. © RFI/Paulina Zidi

En tout, près de 5 000 bureaux de votes sont déployés à travers le pays ce samedi. Six candidats sont en lice pour succéder à Mohamed Ould Abdel Aziz, le président sortant. Ce scrutin doit marquer la première transition entre un président sortant et son successeur élu dans ce pays secoué par de nombreux coups d'Etat de 1978 à 2008. Les bureaux de vote sont ouverts de 07H00 à 19H00TU et les premiers résultats attendus en début de semaine prochaine.