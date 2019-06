Les évêques de Côte d'Ivoire lancent un appel à la paix

À mesure qu’approche la présidentielle de 2020, les discours politiques se durcissent et font grandir l’inquiétude de voir une nouvelle crise éclater comme celle qui a ravagé le pays en 2010-2011. Les récents propos sur les questions identitaires tenus par Henri Konan Bédié ne sont pas pour rassurer.

C’est un véritable cri du cœur qu’ont lancé dimanche les évêques et archevêques de Côte d’Ivoire au terme de leur assemblée tenue à Agboville. « Évitez-nous une autre guerre », « Évitons-nous une autre guerre », répètent-ils plusieurs fois comme pour mieux « exorciser les vieux démons de la haine et de la division ».

« Force est de reconnaître qu’à l’approche des échéances électorales de 2020, il règne un climat de peur généralisée au sein de la population », constatent les dignitaires religieux qui détaillent : « Peur liée à la réalité des conflits intercommunautaires récurrents, aux questions d’insécurité, du foncier, de l’occupation illicite des forêts classées, de l’orpaillage clandestin et des problèmes relatifs à l’identité ivoirienne. » C’est sur ces mêmes thèmes que les propos d’Henri Konan Bédié au début du mois avaient déclenché la polémique.

L’appel des prélats catholiques s’adresse en particulier aux « acteurs de la vie sociopolitique ». « La responsabilité de tous ceux qui détiennent l’autorité leur impose de tout mettre en œuvre pour travailler à la réconciliation et à la cohésion sociale pour prévenir les crises et consolider la paix », préviennent-ils avant d’en appeler « spécialement au gouvernement » pour un véritable désarmement. Des archevêques et évêques qui indiquent avoir déjà appelé au désarmement comme préalable aux élections en 2015.

« Aujourd’hui encore nous lançons de nouveau cet appel pressant au nom de la paix pour une vraie réconciliation : tous désarmons nos cœurs, nos bouches et nos bras, car il y va de la vie de notre nation. »