RDC: l'Eglise appelle Tshisekedi à rompre avec les méthodes du régime précédent

Il s’observe un contraste scandaleux entre l’enrichissement vertigineux d’une minorité de nos compatriotes et l’extrême pauvreté dans laquelle gît la majorité des Congolais. Et le fossé ne fait que se creuser. L’insécurité perdure dans le Nord et le Sud-Kivu, ainsi que dans le Tanganyika. La violence connaît une recrudescence en Ituri. Il est inacceptable que des groupes armés étrangers s’installent, s’entraînent et commettent des crimes en République démocratique du Congo, alors qu’il y a une attaque dans leur pays d’origine contre laquelle ils sont censés se rebeller. Les populations ont le sentiment d’être abandonnées. Tout porte à croire que le plan de déstabilisation et de balkanisation du pays orchestré à l’extérieur, avec la complicité de certains de nos compatriotes, se poursuit.