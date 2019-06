Tunisie: de nombreux blessés après deux attentats-suicides à Tunis

Deux attentats suicides ont frappé la ville de Tunis, ce 27 juin. La principale avenue de la capitale, l'avenue Bourguiba, près de la vieille ville, a été le théâtre d'un attentat suicide. Le kamikaze visait la police. Des morceaux de corps jonchaient la chaussée autour d'une voiture de police à l'emplacement de l'attaque. Un premier bilan du ministère de l'Intérieur fait état de 5 blessés. Par ailleurs, quatre autres personnes ont été blessées dans un deuxième attentat contre une caserne de la Garde nationale.

Article régulièrement mis à jour,

Deux attentats-suicides ont ciblé la ville de Tunis, ce jeudi 27 juin. Un kamikaze a d'abord visé la police sur la principale avenue de la capitale tunisienne, l'avenue Bourguiba, blessant cinq personnes, à savoir 3 civils et deux policiers. Un deuxième attentat a ciblé une caserne de la garde nationale, dans le quartier d'Al Karjani, toujours dans la capitale tunisienne, faisant quatre blessés, selon le ministère de l'Intérieur.

La protection civile et la police ont rapidement déployé des renforts sur l'avenue Bourguiba, où se trouve le ministère de l'Intérieur. De nombreux commerces et administrations ont fermé après l'attentat et la police a bouclé le secteur appelant les passants à s'éloigner.

Sur les lieux de l’attentat, des restes de corps a priori du kamikaze jonchent le sol tout en haut de l’avenue. L’ambassade de France, située à quelques dizaines de mètres seulement de l’explosion, vient d’appeler tous ses ressortissants à ne pas se rendre à Tunis-centre. Fin octobre 2018 sur cette même avenue, une kamikaze, seule victime de l'attentat, s’était fait exploser aux abords d’un véhicule de police.