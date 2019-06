Présidentielle en Mauritanie: Ghazouani remercie ses soutiens

Le Conseil constitutionnel de Mauritanie a annoncé qu'il publiera, lundi 1er juillet, les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle du 22 juin. Vont-ils confirmer ceux de la Céni qui donnent Mohamed ould Ghazouani vainqueur avec 52% des voix ? En tout cas, ce dernier a d’ores et déjà remercié ses troupes.

Arrivés deuxième et troisième avec 18 et 17%, Birhan Dah Abeid, militant anti-esclavagiste et Sidi Mohamed Ould Boubacar, ancien Premier ministre, ont déposé des recours en annulation pour fraudes. Mohamed ould cheikh Ghazouani, donné vainqueur avec 52% des voix, s’est exprimé, vendredi soir, au Palais des conférences, au nord de Nouakchott. Lors d'une courte allocution, il a remercié ses soutiens qui ont permis sa victoire.