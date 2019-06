Interdiction de la manifestation à Kinshasa: Bemba et Fayulu réagissent

Dans une interview exclusive accordée à RFI et France 24, Félix Tshisekedi confirme qu'il est favorable à l'interdiction de la manifestation voulue par l'opposition, tout en promettant qu’il n’y aura « pas de répression », après les « débordements » constatés lors du retour de l'opposant Jean-Pierre Bemba. La réaction au mircro de RFI de deux leaders de l'opposition.

Martin Fayulu : « Nos dispositions ont été prises avec le peuple congolais »

« M. Félix Tshisekedi sait très bien parce qu'hier encore, on organisait des manifestations ensemble et il était à mes côtés pour défendre les droits fondamentaux des citoyens congolais. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, il prenne cette position-là. Tous ceux qui ont dit que Félix Tshisekedi respectait les droits de l'homme doivent maintenant se raviser. Donc pour moi, les Congolais vont marcher pour exiger le respect de la volonté du peuple. Parce que tout le monde sait qu'il n'y aura pas un Congo libre avec M. Kabila à la tête des institutions de la République. Et je répète, c'est Kabila qui dirige ce pays aujourd'hui. Il n'y a pas à annuler la manifestation. Le gouverneur de la ville de Kinshasa nous a envoyé une lettre pour nous demander de reporter la manifestation et nous lui disons qu'on ne peut pas la reporter parce que toutes les dispositions ont été prises avec nos militants, avec le peuple congolais pour cette marche. »

→ Lire aussi : Félix Tshisekedi sur RFI et France 24: «Je ne pense pas que je suis une marionnette»

Jean-Pierre Bemba :« Ceux qui hier défendaient la démocratie se comportent exactement comme ceux qu'ils dénonçaient »

« Nous n'avons pas de leçon à recevoir. Lorsque les partisans de l'UDPS ont tué un policier à Mbuji-Mayi, ont brûlé les maisons de députés provinciaux à Mbuji-Mayi, de députés nationaux à Lumumbashi, ont brûlé les sièges de partis à Kinshasa, à Mbuji Mayi, ont violé l'espace de l'Assemblée nationale avec des motos pour venir distraire les députés qui y siégeaient. Je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était des incidents provoqués une fois de plus par des éléments certainement incontrôlés de l'UDPS qui ont visé mon cortège qui était protégé par la police et malheureusement qui ont atteint les policiers. Donc je pense qu'il ne faut pas travestir la vérité, il faut continuer à dire ce qui est juste et non pas chercher à politiser ou à déformer des faits. Malheureusement nous nous apercevons que les hommes changent mais les méthodes restent les mêmes. Ceux qui hier défendaient la démocratie, la liberté d'expression, de manifestation, curieusement, une fois installés dans le siège, se comportent exactement comme ceux qu'ils dénonçaient avant. »

De son côté, le chef de la police de Kinshasa, le général Kasongo, dit avoir reçu instruction du gouverneur de la ville province d’user de tous les moyens légaux pour empêcher la marche pacifique de l’opposition de se tenir.

« La police va prendre des dispositions pour que personne ne trouble l'ordre public. Nous serons stricts, nous serons sévères, mais dans le respect des droits de l'homme. Il n'y aura rien. Tout attroupement de plus de dix personnes sera dispersé. Vous savez ce que nous avons connu quand Bemba est venu le 23. La police n'acceptera plus ces bêtises-là. Nous serons debout. Nous demandons à la population d'être sereine, de vaquer à ses occupations. Ceux qui veulent aller à l'église ou à d'autres occupations, sont libres. N'ayez pas peur, la police est là. En ce qui concerne la CAN, nous demandons à la population kinoise d'aller prier pour notre équipe ; nous avons encore une chance, nous devons nous tous nous concentrer dans la prière et non à des distractions inutiles. »

A noter que Moïse Katumbi et Freddy Matungulu, deux des leaders de Lamuka signataires de l'appel à manifester, ne seront pas présents dans les cortèges, ils sont tous les deux absents du pays.