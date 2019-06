Le Nigérien Mahamadou Issoufou prend la tête de la Cédéao

Notre région est confrontée à la piraterie maritime, aux exactions de Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad, aux attaques d'organisations criminelles et terroristes dans le Sahel ainsi qu'à la résurgence de conflits intercommunautaires. Ces menaces sont de natures à remettre en cause, si nous n'y prenons garde, l'existence même de nos États. La multiplication des attaques et leur survenance dans des pays de plus en plus au sud du Sahel font craindre la métastase du terrorisme sur l'ensemble de la région. La menace est d'autant plus sérieuse que nous n'avons pour le moment aucune visibilité sur la sortie de crise en Libye, devenue le sanctuaire des organisations terroristes et criminelles qui alimentent tous les trafics à destination et au départ de notre région.