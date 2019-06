Mauritanie: pour un opposant, la volonté populaire a été confisquée

Une semaine après le scrutin présidentiel en Mauritanie, Sidi Mohamed Ould Boubacar, ancien Premier ministre arrivé en troisième position, après le militant anti-esclavagiste Biram dah Abeid, a estimé, samedi 29 juin, lors d’une conférence de presse, que la volonté populaire a été confisquée par le candidat du pouvoir annoncé vainqueur, Mohamed Ould Ghazounai.

Pression sur les électeurs, bourrage des urnes notamment en zone rurale, le candidat malheureux à la présidentielle Sidi Mohamed Ould Boubacar a réaffirmé son rejet des résultats du scrutin du 22 juin.

Des preuves démontrent « l'ampleur de la fraude »

« Les résultats publiés sont loin de traduire la volonté populaire. Nous détenons les procès-verbaux et les preuves qui démontrent l’ampleur de la faute. Nous avons soumis ces inégalités au Conseil constitutionnel, seul habilité à examiner le recours en la matière, et nous les présenterons à l’opinion publique », a-t-il expliqué.

Toutefois, cela n’entrave pas sa détermination à poursuivre son combat politique. L’ancien Premier ministre s’est adressé tout particulièrement à la jeunesse.

Résultats définitifs le 1er juillet

« A l’adresse de notre jeunesse, je dis : aucune force ne peut vous empêcher de réaliser votre rêve de vivre dans la liberté et la dignité dans votre pays. Le peuple mauritanien a exprimé avec clarté sa volonté de changement et a travaillé dans ce sens à travers son engagement, sans équivoque, dans la campagne électorale, à travers les meetings et rassemblements populaires », a-t-il tenu à souligner.

Le Conseil constitutionnel proclamera les résultats définitifs, lundi 1er juillet, à 12h00, à Nouakchott.