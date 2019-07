Éthiopie: le Premier ministre peut-il conserver l’équilibre fragile du pays?

Moi, je suis extrêmement sceptique sur les capacités de Abiy Ahmed à régler cette question. Je pense qu’il n’a pas l’envergure nécessaire. Il a jusqu’à maintenant cultivé l’ambiguïté par rapport à cette question fédérale. L’ambiguïté n’est pas une politique, il est aujourd’hui au pied du mur. Mais il n’a pas de base politique structurée, il est extrêmement faible. Il y a un vide de pouvoir total aussi bien à Addis-Abeba que dans les capitales des différentes régions. Et Abiy Ahmed fera partie de la solution, mais je doute qu’Abiy Ahmed puisse à lui seul redresser la barre. Aujourd’hui, l’enjeu est le suivant: soit l’ensemble de la classe politique réalise que l’Éthiopie est au bord du gouffre et donc enfin se décide à mettre sur la table ce problème principal qui est celui du type de fédération à créer, et arrive à un consensus; et là, l’Éthiopie peut s’en sortir; ou alors les pires des scénarios sont possibles.