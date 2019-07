RDC: à Djugu, Félix Tshisekedi au chevet des populations meurtries de l'Ituri

Félix Tshisekedi s’est rendu dans le territoire de Djugu, en Ituri, théâtre des violences qui ont causé depuis avril plus de 150 morts et environ 300 000 déplacés. Il a notamment promis son implication personnelle pour le retour de la paix.

Deux heures de trajet, 75 kilomètres sur une route en terre battue, Félix Tshisekedi a été accueilli à Djugu par une population qui souhaite vivement le retour de la paix. « Moi je suis un habitant de Djugu. Nous avons un problème, nous voulons la paix. Nous avons quitté nos maisons. Nous passons la nuit dans la forêt à cause de l’insécurité. Si nous dormons dans nos maisons, l’ennemi peut venir nous tuer », raconte Florentin, père de quatre enfants..

Accompagné de Vital Kamerhe, son directeur de cabinet, Félix Tshisekedi a tenu une réunion de plus de deux heures avec les autorités locales, les chefs coutumiers et les représentants de différentes communautés locales. Et il s’est également adressé aux habitants venus l’accueillir. Son message est le même : « Il faut qu’il y ait l’amour entre vous. Cette région appartient à tous les ituriens. Aucun Iturien ne peut rejeter un autre Iturien. Il y a de la place pour tout le monde. »

Il a également promis son implication personnelle pour retour de la paix. « Pour ce qui est de la sécurité, l’armée va rester ici jusqu’au jour où il n’y aura plus un coup de feu ici. Nous mettrons des moyens et de l’intelligence pour mettre fin à ce phénomène d’assaillants. »

Sur son chemin de retour, Félix Tshisekedi, s’est également arrêté au centre commercial Iga Barrière, à 25 km de Bunia, pour partager le même message.