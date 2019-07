Suisse: l'embarrassant séjour du président camerounais Paul Biya

Il y a des touristes dont on se passerait bien... À Genève, c'est peu dire que le dernier séjour de Paul Biya ne passe pas vraiment inaperçu. Manifestations d'opposants devant son hôtel, arrestation de plusieurs gardes du corps du président camerounais après l'agression d'un journaliste... De quoi embarrasser les autorités suisses, engagées au même moment dans une délicate négociation entre le gouvernement camerounais et les séparatistes des régions anglophones.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Est-ce le précédent Abdelaziz Boutefklika au début de l'année ? Toujours est-il qu'il devient de plus en plus compliqué pour certains dirigeants de séjourner discrètement au bord du lac Léman. Paul Biya est pourtant un habitué de la Suisse.

D'après une ONG spécialisée dans la lutte anti-corruption, le chef d'État camerounais aurait déjà passé, depuis son élection il y a 37 ans, plus de 4 ans et demi à l'étranger, dont une bonne partie au très chic hôtel Intercontinental de Genève ou il aurait ses habitudes. La même ONG estime le coût d'une seule nuit a l'hôtel pour le président et son entourage a 40 000 dollars.

Une dépense des deniers publics jugée scandaleuse pour les opposants à Paul Biya, qui en sont venus aux mains la semaine dernière avec les gardes du corps du président camerounais. Un journaliste suisse a même été agressé. Six membres du service de sécurité de Paul Biya ont depuis été condamnés à des peines avec sursis.

Mais le malaise demeure. Berne a rappelé à l'ordre la représentation camerounaise. Genève de son côté parle d'un événement totalement inacceptable. Un député a même lancé une pétition pour réclamer le départ immédiat de Paul Biya. Elle a déjà récolté plus de 11 000 signatures.

Paul Biya n'a rien à faire à Genève. Merci de signer et faire signer la pétition. https://t.co/YGB458PDDM SYLVAIN THEVOZ (@scythez) 29 juin 2019

Le socialiste Sylvain Thévoz affirme que, comme le secret bancaire, l'accueil à Genève de dictateurs africains est peut-être une tradition que la Suisse doit désormais abandonner.