CAN 2019: à Madagascar, le foot booste le chiffre d’affaires des vendeurs de rue

À Madagascar, le parcours des Barea, l’équipe de football nationale, à la Coupe d’Afrique des nations enchante les supporters mais aussi les petits commerçants de rue. Dans la capitale, les ventes de maillots, chaussures, porte-clés, drapeaux aux couleurs de l’équipe ont explosé au lendemain de la victoire de Madagascar en 8e de finale.

Maillots vert, rouge et blanc ornés d’un zébu, porte-clés, colliers, casquettes ou encore sandales à l’effigie des Barea ont envahi les étals du marché d’Analakely, dans le centre de la capitale Antananarivo.

« Les maillots se vendent comme des petits pains grâce à la victoire des Barea. Ils sont à 8 euros. Notre équipe est très populaire et les clients achètent tout ce qui concerne les Barea. Le nombre d’acheteurs est incalculable », se réjouit Onja, vendeur de T-shirts.

Cent mètres plus loin, Vahatra vend des sandales floquées d’une tête de zébu, symbole de l’équipe nationale. « Vous voyez, on n’a plus de stock. Ce sont les dernières. Tout le monde se bouscule pour en acheter, depuis ce matin. Les clients sont contents. Il y en a qui en prennent dix d’un coup. Depuis les victoires des Barea, j’en vends environ 70 par jour », précise-t-elle.

Nomena, âgé de 20 ans, s’est arrêté devant un commerce improvisé de photos des joueurs de l’équipe. « J’achète ces photos parce que c’est notre équipe et on la soutient. J’ai pris celles de Melvin et Bolida, mes joueurs préférés. Je vais les mettre dans un cadre et ce sera un souvenir pour mes enfants, parce que c’est la première fois que Madagascar participe à la CAN », explique-t-il.

Pascal, 19 ans, est d’habitude vendeur de papier-cadeau dans la rue. Une liasse de billets de 10 000 ariarys dans les mains, il reste ébahi devant les ventes qui se succèdent depuis ce matin. « Je n’arrive plus à compter ! J’ai vendu tellement de marchandises : des colliers, des bracelets et des vuvuzélas des Barea. J’ai réfléchi à mettre en place ce petit commerce dès qu’on a su que Madagascar participait à la CAN. Avant, je gagnais environ 15 euros par jour mais maintenant, je fais 100 euros par jour ! J’espère que nous allons continuer à gagner ! », dit-il, ravi.

Les Barea joueront leur prochain match ce jeudi 11 juillet.

