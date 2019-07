Après leur première CAN, les Barea retournent à Madagascar en grande pompe

Les Barea de Madagascar n’ont pas gagné la Coupe Afrique des nations, mais les joueurs de l’équipe ont été reçus en héros à leur retour à Antananarivo samedi 13 juillet, où des dizaines de milliers de supporters les ont accueillis comme des champions, après leur première participation à la CAN.

C’est une foule survoltée qui a inondé l’enceinte de l’aéroport et les rues aux alentours. Le bus des Barea peine à se frayer un passage.

« Je suis très très heureux, je n’ai jamais été heureux comme aujourd’hui », s’extasie Heriniaina, 22 ans, après avoir pu apercevoir plusieurs joueurs. « Je ne sais plus quoi dire ou quoi faire ! Ils ont joué avec leur cœur et ils ont donné un beau spectacle. Ce que je vois aujourd’hui est magnifique ! »

À quelques mètres, c’est l’euphorie qui gagne. « Je suis très contente parce que c’est la première fois que je les vois en vrai », dit Kanto, étudiante. « Ils sont sympas et cool. Ils nous ont fait coucou et on a vu sur leur visage qu’ils ont compris que les Malgaches les aiment. »

Sifflets, klaxons, chants et cris de joie font vibrer la capitale, dont les routes sont paralysées par une marée humaine. Le cortège des Barea poursuit son chemin dans de nombreux quartiers de la ville, entrainant derrière lui des milliers de supporters. « Je suis vraiment très heureux, parce que ça crée une très grande unité chez les Malgaches ! Ce qu’ont fait les Barea ça restera dans l’histoire », croit Ludovic, 49 ans.

Un cortège qui a terminé son périple dans le quartier de Mahamasina, en plein centre d’Antananarivo. Les joueurs ont à leur tour dit merci aux milliers de Malgaches qui les attendaient. Pour Melvin Adrien, gardien de but de l’équipe, « c’est un grand moment ». « Merci vraiment pour l’accueil, on a tout donné pour cette compétition », ajoute-t-il, ému.

Prochaine étape pour les Barea : continuer de briller dans les compétitions internationales.

