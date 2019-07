Madagascar: le parti de l’ex-président Ravalomanana en quête d’un second souffle

Après les défaites à la présidentielle de décembre 2018 et à l’élection législative du mois de mai, le parti veut se reconstruire. C’est dans cet objectif que Marc Ravalomanana et tous les membres de son parti se sont rassemblés pendant deux jours dans la capitale pour d’un congrès.

Avec une défaite à la présidentielle et l’obtention de seulement 16 sièges sur 151 à l’Assemblée nationale, le TIM veut rassurer ses membres, venus nombreux au congrès du parti. Après plusieurs semaines de discrétion, Marc Ravalomanana est bien là et souhaite endosser officiellement la fonction de chef de l’opposition.

« N’ayez pas peur. Je guiderai le pays dans la bonne direction et nous ne nous tairons plus. Je ne me tairai plus. Un leader ne peut pas être battu si le peuple le suit ».

Une reconstruction du parti avec, entre autres, un nouveau bureau politique composé de sénateurs et députés TIM. En ligne de mire, les élections communales et notamment la mairie d’Antananarivo. Un scrutin qui devrait se dérouler mi-octobre.

« Notre avons une demande pour le président Marc Ravalomanana. Nous voudrions que vous soyez notre candidat à la mairie d’Antananarivo. Ce n’est pas moi seule qui le demande. Vous qui êtes ici, levez vos mains si vous souhaitez cela ! Monsieur le président, la balle est dans votre camp. Nous sommes prêts à vous faire gagner, car il ne faut pas lâcher Antananarivo », explique Hanitra Razafimanantsoa est la cheffe de file des députés du parti.

Antananarivo, une ville clé, qui ces dernières années a toujours été en faveur de Marc Ravalomanana. Son épouse est l’actuelle maire. Pour certains, cette candidature serait un retour en arrière pour celui qui a été plusieurs fois président de la République. Le principal intéressé a répondu aux membres du parti qu’il avait entendu leur demande.