Premier cas d'Ebola confirmé à Goma, dans l'est de la RDC

Il s'agit d'un pasteur venu de Butembo. Il est venu à Goma déjà malade. Pour le moment, il est dans le centre de traitement Ebola,un centre d'isolement. Dans le groupe qui l'accompagnait, on n'a pas encore de cas qui présente des symptômes, mais il y a certainement eu des contacts étroits avec d'autres collègues pasteurs donc on doit absolument vacciner tout autour de ces cas-là. On doit prendre des mesures drastiques parce que goma est une plaque tournante parce qu'il y a des vols internationaux, il y a la proximité avec le Rwanda, des vols tous les jours pour Kinshasa. Le risque est donc énorme pour l'expansion de cette maladie