CAN 2019: les Lions de la Teranga sont rentrés à Dakar

Partie très tôt du Caire, l’équipe du Sénégal est arrivée à Dakar en milieu d’après-midi, samedi 20 juillet. Après un court bain de foule à l’aéroport de Yoff, les joueurs et leur entraîneur se sont engouffrés dans un bus pour rejoindre leur hôtel.

Deux mots de Youssouf Sabaly et rien de plus. C’est en silence, en saluant les fans sans faire de déclaration qu’Aliou Cissé et ses joueurs ont traversé la foule avant de monter dans le bus.

Dans la foule, Mamadou Cissé, le père du sélectionneur des Lions, un père fier de son fils, « un garçon brave, un grand garçon droit, on l’appelle même lion ».

Quel futur pour cette équipe ?

L’heure est aux célébrations, mais l’avenir de cette équipe nationale et particulièrement d’Aliou Cissé est dans toutes les causeries. Le ministre des Sports Matar Ba n’a pas voulu évoquer l’avenir du coach – « c’est trop tôt pour parler de ça » –, mais il a salué son travail. « Aliou Cissé, je lui tire son chapeau. J’ai vu son engagement, j’ai vu son patriotisme. »

En célébrant leurs Lions, les supporters sénégalais, comme Lamine Diedhiou, ont en tout cas montré leur fierté envers ces Lions qui « ont fait un travail exceptionnel. On a perdu la bataille, mais pas la guerre ». Ils ont prouvé qu’ils seraient « toujours derrière les lions » et qu’ils comptaient sur cette équipe pour les futures compétitions.

