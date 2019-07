RDC: Lambert Mende largement battu pour le poste de gouverneur dans le Sankuru

Après avoir trébuché face à un nouveau venu sur la scène politique, Joseph Stéphane Mukumadi, l’ex-porte-parole du gouvernement dénonce la corruption à outrance. Il accepte tout de même de regagner l'Assemblée nationale.

Haut la main, le candidat indépendant Joseph Stéphane Mukumbadi a remporté l’élection de gouverneur de la province du Sankuru. Dix-sept voix se sont exprimées en faveur de ce débutant en politique contre seulement huit voix pour Lambert Mende Omalanga, l’ancien porte-parole du gouvernement.

#Sankuru: Joseph-Stéphane Mukumadi élu Gouverneur. Exit Mende ! Il vaut mieux un inconnu qu’un médiocre notoire. Sur ce coup, l’implication de Félix Tshisekedi est à saluer. Reste à Mukumadi de prouver qu’il vaut vraiment mieux que Lambert Mende. #BalayerLesMédiocres LUCHA | RDC (@luchaRDC) 20 juillet 2019

Ce vote ne semble pas avoir convaincu Lambert Mende qui crie à la corruption à outrance, parle « d’anomalie » et préfère se « remettre à la hiérarchie du FCC et à la population qui avait élu ses députés ». Avant d’ajouter : « Ma situation a seulement permis de se faire une idée sur la fiabilité et la fidélité des membres du FCC », dont sont issus 22 des 25 députés de l’assemblée provinciale du Sankuru.

#RDC: " Ce n’est pas à vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces. Un indépendant ? Mon œil ! C’est l’UDPS. Nous le savons bien" Lambert Mende Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) 20 juillet 2019

Il faut dire que ce scrutin a connu plusieurs reports, le camp de Lambert Mende contestant la nationalité congolaise de Joseph Stéphane Mukamadi au motif qu’il est étranger. Ce que, en définitive, la justice n’a pas pu établir.