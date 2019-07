Les femmes et les enfants, premières victimes des atrocités de Boko Haram

J'ai tellement vécu d'atrocité que je ne peux même pas l'exprimer. On m'a obligé à tuer des gens, et je n'avais aucun moyen de refuser. L'émir et d'autres chefs de son rang tout ce qu'ils vous demandent, vous devez obéir. J'ai vécu l'enfer. Sans Dieu, je n'aurai jamais pensé survivre à ce que j'ai vu et subi.