Soudan: les négociations devraient reprendre entre la junte et l'opposition

Au Soudan, les négociations entre le régime militaire et la contestation pourraient reprendre ce samedi 27 juillet. Les leaders de l’opposition - réunie en Ethiopie - ont réussi à harmoniser leur position. Des divergences étaient apparues la semaine dernière entre leaders de la contestation et groupes rebelles – membre de la coalition d’opposition.

Après deux semaines de dialogue à Addis-Abeba, les leaders de la contestation ont annoncé avoir mis fin à leurs divisions. Des divisions entre partis politiques et les trois groupes armés - membre de la coalition - pour qui certains points clés de la crise soudanaise n’ont pas été abordés.

L’accord prévoit notamment que la paix dans les zones de conflit - Darfour, Nil Bleu et Kordofan-Sud - soient inclus dans la discussion finale avec la junte militaire, et ce avant même la formation d’un gouvernement de transition.

Cet accord, baptisé déclaration d’Addis-Abeba va permettre une reprise des discussions avec le régime à Khartoum.

Selon une source proche de la médiation, ce dialogue devrait reprendre ce samedi, il s’agit de la dernière ligne droite. A Khartoum, plusieurs manifestations ont eu lieu ces derniers jours pour rappeler à la coalition d’opposition et au régime militaire leur promesse : un gouvernement de technocrate et non de politique ou de militaire.