RDC: la réunion des leaders de Lamuka à Lubumbashi reportée d’une journée

En RDC, la réunion de Lamuka, la plateforme politique de l’opposition, n’aura finalement lieu que ce mardi 30 juillet au matin à Lubumbashi à cause de l’arrivée tardive des différents leaders. Les leaders de la plateforme Lamuka devront discuter notamment sur son avenir et designer le prochain coordonnateur. Moïse Katumbi qui était à la tête de Lamuka depuis trois mois, devrait passer la main à Jean-Pierre Bemba, malgré l’absence de ce dernier à cette réunion.

Il est 8 heures du matin ce lundi 29 juillet à Lubumbashi, des militants des partis politiques, membres de la plateforme Lamuka arrivent à l’aéroport international de Luano. Trois leaders de Lamuka sont attendus, l’ancien candidat à la présidentielles Martin Fayulu, Adolphe Muzitu, ancien Premier ministre et Jean Pierre Bemba, ancien vice-président de la RDC.

Mais l’attente est longue et pleine d’incertitude pour les militants. C’est finalement vers 17 heures locales que seuls Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont atterri à Lubumbashi. Jean-Pierre Bemba serait quant à lui bloqué à Kinshasa à cause d’un problème technique de son jet privé. Il ne fera donc pas le déplacement mais sera représenté par des cadres du MLC.

Au bas de la passerelle de l’avion, Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga et Ève Bazaiba, secrétaire exécutif du MLC, parti de Jean-Pierre Bemba. Accolades entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu, qui pourtant ont des divergences sur l’attitude à prendre vis-à-vis de l’actuel chef de l’État de la RDC, Félix Tshisekedi.

Pour Martin Fayulu, il faut adopter une stratégie radicale alors que Moïse Katumbi évoque, lui, une opposition républicaine. C’est justement sur cette question que les trois leaders de Lamuka doivent se mettre d’accord.