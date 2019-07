Ebola: dans l'Est de la RDC, les enfants en première ligne

Alors qu'un deuxième cas d'Ebola a été détecté à Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec le Rwanda, l'Unicef s'inquiète du nombre d'enfants touchés par cette épidémie. Sur les presque 2700 malades répertoriés à ce jour, plus de 25% sont des mineurs. C'est davantage que lors de l'épidémie qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014, selon l'agence des Nations unies pour l'enfance qui alerte sur la contagion dans les centres de santé fréquentés par d'autres malades que ceux d'Ebola.

avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Jérôme Pfaffmann le répète. Pour ce spécialiste santé à l'Unicef, si l'épidémie d'Ebola doit être endiguée, il ne faut pas oublier les autres urgences sanitaires dans l'Est de la RDC.

A elle seule, la rougeole tue par exemple autant qu'Ebola et le choléra réunis, nous explique l'expert. « On arrive à une étape, maintenant, où on ne peut pas se concentrer seulement sur Ebola. Il faut également pouvoir prendre en compte l’ensemble des besoins des enfants, que ce soit le paludisme, que ce soit la diarrhée, que ce soit la pneumonie ou la malnutrition, qui sont des enjeux majeurs dans cette région.

Il n’y a pas une compétition entre Ebola et les autres pathologies. Il n’y a pas de compétition non plus entre la pneumonie et la diarrhée. C’est juste que maintenant nous sommes dans une situation où on a des familles, des enfants, qui ont besoin de soins et il est de notre devoir d’apporter une réponse complète à ces besoins-là ».

"1 August will mark be the first anniversary since the #Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo. This is a wake-up call. A second anniversary must not be allowed," -- stresses Jerome Pfaffmann, @UNICEF health specialist, at @UNGeneva press briefing today. pic.twitter.com/DsqRg8e8sP UN Geneva (@UNGeneva) 30 juillet 2019

Tous ces enjeux sont d'ailleurs intimment liés. Parce que les symptômes d'Ebola peuvent ressembler à ceux du paludisme, les enfants atteints peuvent être admis dans des centres de santé sans aucune précaution. D'autres contractent alors le virus. Autre explication. Quand ils sont malades, les plus jeunes sont souvent pris en charge par leur communauté. Multipliant ainsi les risques de contagion.

Quasiment un an jour pour jour après le début de l'épidémie d'Ebola, l'Unicef demande de l'aide pour obtenir des fonds et vacciner le plus d'enfants possible contre toutes les menaces auxquelles ils sont exposés dans l'Est de la RDC.