Guinée-Bissau: la famille du président Vieira assassiné veut relancer le dossier

Je demande aux autorités de s’engager résolument dans la résolution de cette affaire, qui doit nécessairement déboucher sur un jugement des auteurs de cet assassinat et du commanditaire. Depuis le lancement de ce dossier aucune personne n’a été arrêtée ni inculpée. Voilà un dossier où on semble comprendre que le pouvoir en place est gêné par l’implication de hauts responsables de l’armée, ce qui pourrait en tout cas nous amener à conclure que nous sommes, malheureusement, dans un pays où l’armée a son État, mais l’État n’a pas son armée. Nous demandons également à la Cédéao, qui s’est impliquée dans la gestion de la crise en Guinée Bissau, de prendre toutes les mesures idoines, afin de pousser le président de la République et son Premier ministre - enfin - à finaliser ce dossier d’assassinat du président Nino Vieira.