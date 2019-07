Soudan: le procès pour corruption d'Omar el-Béchir reporté à la mi-août

La première audience du procès du président soudanais destitué Omar el-Béchir a été ajournée mercredi jusqu'au 18 août.

L'ancien chef de l'État soudanais devait répondre à des faits de corruption. Selon le parquet, Omar el-Béchir est accusé de « possession illégale de devises étrangères » et d'avoir « acquis des richesses de façon suspecte et illégale ».

Lors d’une audience mercredi où il n’a pas comparu, il a été annoncé que son procès débuterait donc finalement le 18 août. Omar el-Béchir avait été destitué et arrêté le 11 avril dernier.

L'avocat Tarig Kalashoup fait partie d'un collectif d'« avocats contre la discrimination », qui assiste au procès d’Omar el-Béchir pour s'assurer que la procédure soit équitable.

« Lundi dernier, la mère du président est décédée. Vu ces circonstances, le comité de défense a saisi le parquet pour demander un report de la séance, ce qu'il a obtenu, explique-t-il. Il y a eu aussi une discussion autour de la sécurité de l'ancien président, le comité de défense trouve que le lieu actuel du tribunal n'offre pas les conditions sécuritaires nécessaires à ce procès. La localisation du tribunal au centre de Khartoum peut représenter un danger pour la personne d’Omar el-Béchir. Mais le parquet a refusé l'idée de transférer le procès ailleurs assurant qu'il est tout à fait capable de sécuriser la zone du tribunal durant le procès. »

Omar el-Béchir est inculpé pour corruption. Ses avocats rappellent qu’il s’agit d’une affaire pénale et non politique. Ahmed Ibrahim al-Tahir dirige l'équipe d'avocats de l'ex-président. Et il s'est justement exprimé à la sortie de l'audience.