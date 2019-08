Congo-Brazzaville: la réinsertion des ex-combattants du Pool

Comment réinsérer les ex-combattants ninjas du Pool au sud du Congo-Brazzaville, une région qui sort des troubles ? Certains d'entre eux sont impliqués dans la réalisation d’un projet devant mobiliser entre 2 et 3 millions de dollars destinés aux pistes rurales, à des écoles et autres centres de santé. Ce projet co-financé par les Nations unies et le gouvernement congolais a démarré ce vendredi 2 août à Nzinzi, dans le district de Mindouli.

Son casque blanc vissé sur la tête, une combinaison bleue bien enfilée et des bottes aux pieds, Cedric Moukouéné dégage avec une pèle des mottes de terre sur la piste reliant la bourgade de Nzinzi à la gare ferroviaire de Loulombo. Pour cet ex-combattant ninja, chaque chose en son temps, l’heure est désormais au travail.

« Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil : un temps de guerre, un temps de paix et un temps de travail, confie-t-il. Donc, nous pouvons dire que nous sommes en période de paix et cette paix nécessite l’assistance [du gouvernement et d’autres donateurs]. »

Cédric fait partie des ex-combattants qui vont réaliser le projet de réhabilitation des infrastructures de base du Pool. Ce projet pourra changer le mode de vie de ces ex-combattants, selon Maleye Diop, représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Congo. « L’idée est de créer un espace pour que ces jeunes puissent trouver des activités porteuses d’espoir, qui les occupent avec des revenus à la clé », affirme Maleye Diop.

Ce projet intègre la composante réinsertion d’une grande opération DDR (Désarmement, démobilisation et réintégration) qui va démarrer dans un proche avenir. Mais quand exactement ? « Elle démarre bientôt et ne saurait tarder, assure Euloge Landry Kolélas, Haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants. Tous les ingrédients sont réunis, on est dans la bonne voie. C’est pour bientôt. »