La Guinée s'apprête à rendre les derniers hommages à Mamoudou Barry

Après la cérémonie d'hommage ce dimanche 4 août à Conakry, le cortège funéraire a rejoint cette nuit la localité de Mamou, à 300 km de la capitale, où est prévue la prière mortuaire ce lundi suivie de l'inhumation à Bolaro, village natal du défunt.

Accueillie en silence au petit matin à Mamou, la capitale de la région qui l’a vu naitre il y a 31 ans, enveloppée par un épais brouillard réduisant nettement la visibilité des habitants et des visiteurs, la dépouille de Mamoudou Barry repose en silence en attendant la prière mortuaire à la grande mosquée d’Almamya, dans le centre-ville.

Après cette prière dirigée par le grand imam de la ville, le cortège se dirigera vers la sous-préfecture de Dounet à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Mamou. Les localités de Diatabaya, Hamdallaye, Kalia et Soloya vont d’abord accueillir et accompagner le cortège funèbre avant l’ultime étape de Bolaro, où il sera inhumé à 14h.

Là-bas, la mobilisation des populations, jeunes et vieux, hommes et femmes est « totale », dit-on. Si le jeune Mamoudou était connu en Occident pour ses diplômes de masters et de doctorat, ici, on le connaissait aussi par ce qu’il avait mémorisé le Coran. Il a donc sur place des disciples qui seront inconsolables.