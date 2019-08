RDC et Rwanda renforcent leur coopération dans la lutte contre Ebola

Une réunion conjointe s'est tenue à Gisenyi, ce mardi 6 août, entre le ministère de Santé de la RDC et du Rwanda. Les ministères de ces deux pays voisins viennent de s'accorder pour le renforcement de coopération dans le domaine de santé dans l'objectif de lutter contre la maladie à virus Ebola.

Les ministres rwandais et congolais se sont retrouvés, ce mardi 6 août, à Gisenyi pour démontrer toute leur détermination à collaborer pour éradiquer au plus vite le virus Ebola. Diane Gashumba, la ministre de la Santé du Rwanda, a confirmé que son gouvernement renforcera la coopération avec la RDC dans l'objectif de lutter contre cette épidémie : « Le Rwanda va continuer à marcher la main dans la main, côte à côte, avec nos sœurs, nos frères pour collaborer, pour renforcer notre collaboration, mettre en place des mesures renforcées, des mesures communes pour endiguer l’épidémie », a-t-il promis.

« Pour l’intérêt et pour le bénéfice de toute la population »

Le ministre de la Santé par intérim de la RDC, Pierre Kangudia se réjouit de la bonne collaboration avec les Rwandais qui ont accepté de faire des plaidoyers pour lutter contre la maladie à virus Ebola au bénéfice des pays des Grands Lacs. « Le Rwanda et la RDC vont faire le plaidoyer non seulement pour les deux pays dans les échanges que nous avons eus de manière bilatérale, que nous allons le faire pour l’intérêt et pour le bénéfice de toute la population de la région des Grands Lacs », explique Pierre Kangudia.

Les deux pays ont réitéré l'appel du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a déclaré que la maladie à virus Ebola constitue une urgence de santé internationale.

Plus de 1 800 décès

Rappelons que depuis son déclenchement au Nord-Kivu, cette maladie a fait plus de 1 800 décès dans la province du Nord-Kivu et de l'Ituri à l'est de la RDC.