Sécheresse dans la Corne de l'Afrique: l’UE débloque 50 millions d’euros d’aide

La Commission européenne vient de débloquer 50 millions d'euros supplémentaires pour faire face à la vague de sécheresse qui touche la Corne de l'Afrique, ce qui porte l'aide de l'UE à plus de 360 millions d'euros depuis 2018.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

Treize millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire d'urgence dans la Corne de l'Afrique, insiste le Commissaire européen à l'aide humanitaire.

Plus alarmant encore pour Christos Stylianides, qui vient d'effectuer plusieurs déplacements dans la région : les 4 millions d'enfants qui se trouvent dans un état de malnutrition aiguë.

En cause, les épisodes de sécheresse à répétition qui touchent la Somalie, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Kenya. Des épisodes qui interviennent un an à peine après la fin de la vague de sécheresse sans précédent de 2016 et 2017. Les communautés ne sont pas encore complètement remises. Elles sont donc plus vulnérables, déplore la Commission.

L'institution a donc décidé de débloquer une nouvelle tranche d'aides pour la région. La Commission qui finance le travail des agences des Nations unies et des ONG internationales sur le terrain, comme celui de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture en Éthiopie. L'un des programmes financés vise à nourrir et à vacciner le bétail pour subvenir aux besoins de la population.