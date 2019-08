RDC: le TP Mazembe s'engage aussi contre Ebola

En RDC, l’équipe de Tout Puissant Mazembe, l'un des grands clubs du continent basé à Lubumbashi, s’engage dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi à Lubumbashi à l’occasion d’un match amical qui a opposé le Tout Puissant Mazembe au Cercle Sportif Don Bosco, une autre équipe de football de la ville.

Les deux équipes se sont retrouvées sur le terrain de football de la ferme Futuka, à 30 km du centre-ville de Lubumbashi.

Les joueurs du TP Mazembe portaient des vareuses rouges et blanches, ceux du Cercle sportif Don Bosco étaient en bleu et blanc. Mais le message était le même sur les tenues des deux équipes : « Stop Ebola ». « Le conseil que je peux donner à mes frères et soeurs c'est de se laver les mains après chaque contact, martelle Sylvain Gohou, gardien du TP Mazembe, d'éviter tout contact avec les animaux. Nous demandons à tous nos frères et soeurs de se protéger ! »

L'opposant Moïse Katumbi, président du TP Mazembe, se dit préoccupé par le nombre des victimes de l’épidémie. Deux mille morts d’Ebola, c’est trop déclare-t-il. Il appelle aussi tous les Congolais à s’engager dans ce combat contre l’épidémie à virus Ebola. « S'il y a un mort à l'ouest ou à l'est, au nord ou au sud, le Congo est endeuillé. Nous devons dire 'stop' à Ebola ensemble ! »

Un engagement fort pour la campagne #StopEbola avec l’implication active du Président @moise_katumbi et du @TPMazembe. pic.twitter.com/yACBaYXq60 Ensemble pour le Changement (@Ensemble_MK) 8 août 2019



L’objectif est qu’à chaque match livré par le TP Mazembe, que ce soit au pays ou en Afrique, un appel soit adressé à la population : respecter les règles d’hygiène afin de prévenir la propagation du virus Ebola.

La campagne « Stop Ebola » a été initiée il y a quelques jours par le Mouvement citoyen Lutte pour le Changement, LUCHA.