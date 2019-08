Remaniement en vue au Parti démocratique sénégalais

Le secrétaire général national du PDS, Abdoulaye Wade, a annoncé dans un communiqué vouloir un nouveau secrétariat national pour son parti. Pour le moment, aucune nomination n’a été faite, mais les dernières rivalités entre l’ancien président et le secrétaire général adjoint Oumar Sarr semblent être au cœur de cette restructuration.

Au sein du Parti démocratique sénégalais (PDS), tout le monde avance à pas de loup. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le communiqué signé de la main d’Abdoulaye Wade posait plus de questions qu’il n’apportait de réponses. A la tête du parti, on évoque une décision unilatérale de l’ancien président de la République et peu de membres sont à même de se prononcer sur la future organisation du bureau national.

Le chargé de communication du PDS Mayoro Faye tente un décryptage :

Le secrétaire général national du parti Abdoulaye Wade veut adapter le parti au nouveau contexte et aux nouveaux enjeux politiques. Mayoro Faye, chargé de communication du PDS

En substance, ce communiqué annonce la nécessité de « mettre en place une nouvelle direction plus large, plus dynamique, et plus proche de notre base politique ».

Oumar Sarr visé

Une phrase directement adressée à Oumar Sarr, numéro deux du parti, qui en mai dernier avait bravé l’interdiction d’Abdoulaye Wade de se rendre au dialogue national organisé par Macky Sall.

Pour Toussaint Manga, secrétaire national à la jeunesse, « Oumar Sarr doit assumer la conséquence de ses actes. Mais c’est toujours le secrétaire général qui aura le dernier mot ».

Contrairement à ce qui a pu être écrit dans certains médias en ligne, Oumar Sarr dément avoir commenté ce communiqué, mais tous les regards continuent d’être tournés vers lui.

Après le boycott des présidentielles par le PDS, Doudou Wade, membre du comité directeur du parti, estime qu’il est important de se préparer aux futurs échéances électorales et, en premier lieu, les municipales prévue en décembre prochain.