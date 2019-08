RCA: «La baisse des violences est tendancielle» (Mankeur Ndiaye, ONU)

« En un an, les violences en Centrafrique ont diminué des deux-tiers », affirme l'ONU en Centrafrique. Pour le chef de la Minusca, le Sénégalais Mankeur Ndiaye, ce n'est pas une embellie passagère mais une « baisse tendancielle ».

« Nous avons engagé le DDR (désarmement, démobilisation et réintégration). Il y a des progrès qui ont été faits. Des progrès qui sont très timides nous le reconnaissons, mais nous travaillons surtout avec les garants, l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. Un accord de paix n’est jamais parfait, un accord de paix, c’est un compromis dynamique. Depuis que l’accord a été signé tout le monde constate qu’il y a une baisse tendancielle des violences partout dans le pays, pas seulement à Bangui, mais également sur le terrain. Sur les 11 bureaux de terrain que nous avons, j’en ai déjà visité sept. Je discute avec les autorités administratives locales, avec les populations, et ils constatent tous que depuis le 6 février, il y a une baisse tendancielle des violences. »

Mankeur Ndiaye, chef de la Minusca

