RDC: deux médicaments prometteurs dans le traitement du virus Ebola

Une étude clinique menée en République démocratique du Congo (RDC), s'avère prometteuse dans le traitement du virus Ebola. Deux médicaments testés sur des malades sont parvenus à réduire significativement le taux de mortalité de la maladie. Les résultats définitifs de l'étude ne sont cependant pas encore connus.

Depuis novembre dernier, quatre médicaments ont été administrés à près de 700 patients atteints du virus Ebola. Pour l'instant seules les données des 500 premiers ont été analysées par les instituts nationaux de santé américains..

Les résultats semblent prometteurs. Les groupes de patients ayant reçu les traitements REGN-EB3 et mAb114 - des noms encore provisoires - ont vu leur taux de mortalité tomber à respectivement 29% et 34%. Soit 20 points de moins que chez les groupes de patients ayant reçu le Zmapp et le Remdesivir, les médicaments utilisés jusqu'à présent, et moitié moins que chez les personnes ne prenant aucun traitement.

La prévention, meilleur traitement

Ces nouveaux médicaments, qui semblent plutôt efficaces, ont été créés à partir d'anticorps monoclonaux qui agissent en neutralisant la capacité du virus à affecter d'autres cellules. Pour l'instant, ils parviennent à empêcher la mort de deux patients sur trois mais les résultats définitifs de l'étude ne seront connus que cet automne.

Cet espoir ne doit néanmoins pas faire oublier que la meilleure façon d'arrêter l'épidémie reste la prévention avec la vaccination et l'isolement des malades et en dernier recours seulement, le traitement.

