Gouvernement en RDC: les Kinois s'impatientent

C’est avec impatience que la population attend la nomination du gouvernement, le premier de l’ère Tshisekedi. Nombreux sont ceux qui se plaignent du retard que cela prend et qui trouvent la situation intenable.

Ils sont impatients, nerveux, voire inquiets dans l'attente de la publication de l’équipe gouvernementale. Analystes, commentateurs, bookmakers et abonnés aux postes ministériels sont logés à la même enseigne, constate José Nawej dans Forum des As. Au sein de la population, c'est l'impatience qui domine. Impatience de voir l'État repris en mains aprés plus de sept mois où seules les affaires courantes ont été gérées, regrettent nombre de Kinois.

Resultat : Médecin, magistrat ou homme d’affaires, chacun attend le gouvernement dans l’espoir de voir se normaliser la situation dans tous les secteurs d'activité. Chez les fonctionnaires, on espère l'amélioration des soldes. Le président Félix-Antoine Tshisekedi en a fait la promesse pendant la campagne électorale, rappelle François, agent au ministère du Tourisme.

Militaires et policiers, ceux qui sont sous le drapeau, attendent davantage. Au cours d’une émission télévisée, l’épouse d’un militaire a fondu en larmes, suppliant d'obtenir la prise en charge de la scolarisation des enfants de ceux qui consacrent leur vie à sécuriser la nation. Depuis, l’image fait le tour des réseaux sociaux.

À quelques deux semaines de la rentrée scolaire, cette question de la gratuité de l’enseignement, est au centre des débats. Ne reste plus qu'à attendre de connaitre le nom des prochains ministres en charge de ces nombreux dossiers prioritaires.