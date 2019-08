Côte d’Ivoire: Blé Goudé élu président de son parti le Cojep

L’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, libéré sous conditions par la CPI en janvier dernier, est toujours à La Haye. Mais il était présent dimanche en vidéo et en direct pour assister au premier congrès du Cojep dimanche 18 août.

Créé en 2001, le Cojep fête ses 18 ans avec ce premier congrès ordinaire qui se tient depuis samedi à Yopougon, un quartier d'Abidjan. L’âge de la maturité en somme comme insiste son fondateur Charles Blé Goudé et ses adeptes. Depuis 2015, le mouvement du Congrès des jeunes patriotes a laissé place à un parti politique, le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep).

Dimanche après-midi, des centaines de militants sur les 10 000 que revendique le parti ont élu président l’ancien ministre de la Jeunesse à l’unanimité. Ils ont aussi désigné le président du comité de contrôle, de discipline et d’éthique du parti.

Durant ces deux jours, l’ex-leader des Jeunes patriotes de Côte d’Ivoire s’est adressé à ses partisans par vidéo-conférence depuis La Haye où il est toujours astreint à résidence malgré son acquittement. Pour Charles Blé Goudé, le Cojep entre progressivement dans la cour des grands partis. Il doit maintenant nommer son équipe et surtout attendre la décision d’un éventuel appel de la procureure Fatou Bensouda.

L’ancien ministre a plusieurs fois déclaré qu’il ne s’engagerait pas dans la course à la présidentielle dans un an. Pourtant, le président du premier congrès Bly Roselin affirme que la décision se prendra durant le second semestre 2020 et que le Cojep présentera forcément un candidat pour le scrutin.