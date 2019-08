Soudan: inauguration du Conseil souverain et transition vers un pouvoir civil

Après la chute de l’ex-président Omar el-Béchir sous la poussée de la rue, en avril dernier, le Soudan inaugure, ce dimanche 18 août, le Conseil souverain, son premier organe de transition ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Après la désignation des membres du Conseil souverain, la nouvelle instance devra confirmer, mardi, le nom du Premier ministre, Abdallah Hamdok, un ex-économiste de l’ONU.

Dans deux jours, Abdallah Hamdock devrait prendre ses nouvelles fonctions. Ancien vice-secrétaire de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, il a été choisi par les forces de la contestation pour le poste de futur Premier ministre. Son nom devrait être confirmé, après approbation officielle du Conseil de la souveraineté.

Cet économiste de formation devrait être à la tête d'un nouveau gouvernement, composé essentiellement de civils mais deux postes clés - l'Intérieur et la Défense - sont réservés à l'armée.

Le 1er septembre, le travail pourra commencer. Ces nouvelles institutions devraient se réunir pour le premier conseil des ministres.

Dans l'attente de la composition du Conseil de souveraineté

C’est donc aujourd’hui, dimanche 18 août, que l'on entre dans la phase concrète de la transition et que seront nommés les membres du Conseil de souveraineté. Même si l'on attend la liste des noms, on connait d'ores et déjà la composition de cet organe à savoir six civils et cinq militaires, avec une présidence tournante, d'abord confiée à l'armée pendant 21 mois. Puis, cette présidence passera aux mains des civils pour les 18 mois restants de la transition.

Sur le papier, cet organe est décrit comme consultatif mais c'est bel et bien lui qui chapeautera tout le processus.

Il faut rappeler que depuis son indépendance, le Soudan a quasiment connu que des régimes militaires. En 63 ans d'indépendance, les civils n'ont eu accès au pouvoir qu'à trois périodes, soit un total de onze années seulement.

