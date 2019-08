L'Afrique du Sud abrite la 2e zone la plus polluée au dioxyde de soufre du monde

BREAKING NEWS: A new Greenpeace study found that Kriel in Mpumalanga is the second worst SO2 pollution hotspot in the world 😮 >> https://t.co/UncuuZYZsJ



And Kriel is closer to Johannesburg than you think!

#airpocalypse #airpollution #endcoal pic.twitter.com/u7LUaQ4zcD