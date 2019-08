RDC: l'ANR demande l’audit des dépenses ministérielles depuis janvier

C'est un document qui fait parler de lui en RDC. Dans un courrier qui circule sur les réseaux sociaux, le chef de la très puissante Agence nationale de renseignements (ANR) demande un audit de tout l'argent dépensé par les différents ministères depuis l'investiture de Félix Tshisekedi en janvier dernier.

La lettre siglée ANR est datée du 17 août. En quelques paragraphes, Justin Inzun Kakiak, le chef de l'ANR, ordonne à l'inspecteur général des finances d'auditer « tous les décaissements de fonds du Trésor public en faveur de tous les ministères du gouvernement depuis l'investiture de Felix Tshisékédi ». En clair, doivent être examinées chacune des dépenses engagées par les différents ministères depuis janvier dernier.

Pourquoi cette initiative maintenant ? Depuis plusieurs semaines des ONG et acteurs de la société civile font état de soupçons de détournements de fonds dans différents ministères. L'association congolaise pour l'accès à la justice se félicite ainsi que l'Agence nationale de renseignements vienne mettre le nez dans ces accusations.

Cependant, d'autres sources voient dans ce courrier une mesure plus politique. Une façon de mettre la pression sur Félix Tshisekedi alors qu'il doit rendre public son gouvernement attendu depuis sept mois.

Quoi qu'il en soit, sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui appellent à ce que cet audit soit élargi aux dépenses de la présidence, et non pas aux seuls ministères. Ce qui, selon eux, serait une réelle preuve de transparence et de changement au Congo.