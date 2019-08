Crise politique au Bénin: l’Eglise suspend sa médiation

L’Église a décidé de faire une pause de quelques semaines dans sa médiation initiée au lendemain des incidents meurtriers des 1er et 2 mai après des élections législatives marquées par l’absence de l’opposition.

Dans le message qui clôturait dimanche la messe solennelle du pèlerinage marial de Dassa, à 200 km de Cotonou, les évêques ont lancé à leurs fidèles un appel à la prière pour le pays.

La veille, en comité restreint, ils ont décidé de marquer une pause dans la médiation jusqu’à fin octobre, période où va se tenir la plénière de la prochaine conférence épiscopale à Parakou.

Selon les informations de RFI, le clergé a du mal à obtenir pour l’instant un rendez-vous avec le chef de l’Etat. De bonnes sources, on indique que deux demandes d’audience ont été introduites le 28 juin et le 19 juillet derniers. Les médiateurs voulaient rendre compte à Patrice Talon de leurs premiers échanges avec les acteurs politiques et la société civile avant de dérouler la suite du calendrier.

Et puis mi-juillet, dans le cadre du dialogue « franc et direct » qu’il avait promis, le président Talon a rencontré une dizaine de partis à la présidence de la République. L’Eglise ne dit pas si elle a mal vécu cette rencontre, mais c’était la période où elle espérait son rendez-vous.

« La médiation continue », a lancé le clergé dimanche à Dassa, mais rien de concret n’est prévu avant fin octobre. Vu le rôle majeur que l’Eglise a joué pendant la conférence nationale, plusieurs personnalités lui demande en coulisses de ne pas renoncer.