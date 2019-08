Lutte contre Ebola: la libre circulation «facilitée» entre la RDC et le Rwanda

Une semaine après le refoulement de plusieurs Congolais par l’immigration rwandaise entre Bukavu et Cyangugu, suite à un nouveau foyer d'Ebola dans le territoire de Mwenga, le Rwanda et la RDC viennent d’aplanir leurs divergences autour de la circulation des personnes entre les deux pays. Ce mercredi 21 août, le gouverneur de la province rwandaise de l’Ouest a rencontré son homologue congolais du Sud-Kivu à Bukavu. Les deux personnalités ont réaffirmé la volonté de collaborer dans la lutte contre Ebola.

C’est sur invitation de son homologue congolais que le gouverneur de la province de l’Ouest du Rwanda, Alphonse Munyantwali, est arrivé à Bukavu, afin de renforcer la coopération transfrontalière en matière de surveillance des cas d’épidémie de la maladie à virus Ebola.

« Pas de loi spécifique »

Dans la déclaration finale, les deux personnalités ont convenu de la nécessité à assurer la libre circulation des personnes entre les deux provinces. Le gouverneur de la province de l’Ouest, Alphonse Munyantwali indique qu’il n’existe pas d’acte officiel qui interdit la circulation des personnes entre les deux pays : « Il n’y a pas de loi spécifique ou de disposition spécifique dont on s’est convenu pour telle ou telle région. Toutes les procédures qui sont suivies sont des procédures qui sont déjà connues entre les deux pays. »

Dimanche et lundi, le Sud-Kivu avait commencé à refouler aussi les citoyens rwandais par réciprocité. C'est désormais terminé, a assuré le gouverneur du Sud-Kivu, Theo Ngwabidge : « On a pris un certain nombre de mesures pour la facilitation de nos populations entre les deux provinces, et renforcer et mutualiser les efforts dans la lutte contre Ebola. »

Dans l'esprit de l'accord du 6 août

Le communiqué final ajoute que cette rencontre s’est inscrite dans l’esprit de l’accord du 6 août dernier entre les deux ministres de la Santé de la RDC et du Rwanda à Rubavu, en République rwandaise.

