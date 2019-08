Ouganda: une fillette congolaise contrôlée positive au virus Ebola

Cette fillette a été identifiée par notre équipe qui gère le point de passage de Mpondwe. Au contrôle, elle a présenté des signes d’Ebola et a été immédiatement été prise à l'écart. Nous avons toujours une ambulance à disposition, et elle a été confiée à cette équipe. Des prises de sang ont été réalisées et envoyées à Kampala pour être analysées. Ce jeudi, les résultats sont revenus et l'enfant est positif à Ebola. Cette fillette a donc été prise en charge.