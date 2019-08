Tunisie: la liste définitive des 26 candidats à la présidentielle publiée

L’Instance supérieure indépendante pour les élections a publié samedi 31 août la liste définitive des 26 candidats à la présidentielle du 15 septembre ainsi qu’un modèle du futur bulletin vote. La campagne électorale commence ce lundi.

C’est un candidat de moins qu’aux dernières élections présidentielles de 2014, mais un jeu beaucoup plus serré, car cette fois, plusieurs personnalités s’affrontent.

En 2014, le président défunt Beji Caïd Essebssi rassemblait beaucoup autour de sa personne et du vote sanction contre les islamistes.

Cette fois, il y a plusieurs nouvelles donnes : le parti Ennahdha présente pour la première fois son candidat, l’avocat Abdel Fattah Mourou, assez aimé de l’électorat nahdoui, pourrait aussi brasser plus large. Youssef Chahed, chef du gouvernement et président du jeune parti Tahya Tounes va briguer aussi le poste tandis que son ministre de la Défense et adversaire Abdelkrim Zbidi va tenter de rallier les progressistes.

D’autres ont également le vent en poupe. L’une des deux seules candidates femmes, Abir Moussi, présidente du parti destourien libre, mise sur les classes populaires comme son rival, l’homme d’affaires Nabil Karoui qui a su séduire les couches les plus défavorisées, mais qui risque de faire campagne en prison. Il a été arrêté le 23 août pour évasion fiscale et blanchiment d’argent.

Cette élection promet d’être mouvementée avec des électeurs de plus en plus indécis face à la pluralité des choix.

► À lire aussi : Trois débats télévisés avant la présidentielle, une première en Tunisie

C’est la première fois que l’élection présidentielle se tient avant les législatives en Tunisie depuis la révolution, ce premier tour sera déterminant pour le scrutin législatif du 6 octobre.

► À lire aussi : [Analyse] Présidentielle en Tunisie: que retenir des candidatures annoncées ?