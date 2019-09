Les avocats camerounais protestent contre les entraves à leur profession

Globalement ces entraves se résument à la violation renouvelée des droits de la défense, notamment au moment des enquêtes préliminaires, à l'instruction et pendant les jugements, à des frais de justice injustifiés et puis à des consignations et des frais de transports judiciaires qui ne sont codifiés par aucun texte et qui sont faits maintenant à la tête à la fois des magistrats et des clients. il y a aussi des cas de tortures qui ont été relevés pour soutirer des aveux. Il y a des détentions illégales et irrégulières de plus en plus nombreuses. Il y a la non réponse surtout à certaines revendications, à certaines correspondances chez les avocats qui, quand ils saisissent l'autorité judiciaire, n'ont pas de suite. [...] Les avocats, victimes de plus en plus de violences physiques et interpellés et détenus de manières arbitraire, vont suspendre le port de la robe devant toutes les cours et tribunaux.